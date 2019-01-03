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ريال مدريد يهدر فرصة خطيرة أمام فياريال بواسطة لوكاس
الخميس، 03 يناير 2019 - 23:58
هدف التعادل لليفربول في مانشستر سيتي عن طريق فيرمينو
هدف ريال مدريد الثاني في فياريال بواسطة فاران
هدف مانشستر سيتي الأول في ليفربول عن طريق أجويرو
هدف بنزيمة لريال مدريد في شباك فياريال
ريال مدريد
فياريال
الدوري الإسباني
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