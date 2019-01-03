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حسين الشحات: لن ألعب في مصر إلا للأهلي
الخميس، 03 يناير 2019 - 01:22
حسين الشحات يوضح سبب عودته مع أسرته إلى مصر
أهداف تعادل وست هام مع برايتون 2/2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف تعادل بورنموث وواتفورد 3/3 (الدوري الإنجليزي)
الأهلي
في الدوري
حسين الشحات
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