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أهداف فوز بيرنلي على هدرسفيلد تاون 1/2 (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 03 يناير 2019 - 00:06
هدفا فوز كريستال بالاس على ولفرهامبتون 0/2 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 0/2 (الدوري الإنجليزي)
نبيه يتحدث عن مسيرته التدريبية في السعودية واقتراب من لاعب في مصر
في إنجلترا
بيرنلي
هدرسفيلد تاون
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