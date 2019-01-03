أهداف فوز بيرنلي على هدرسفيلد تاون 1/2 (الدوري الإنجليزي)

الخميس، 03 يناير 2019 - 00:06

في إنجلترا بيرنلي هدرسفيلد تاون

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