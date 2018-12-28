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ملخص فوز الوحدة على الأهلي 2-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 23:30
ميدو يهدي الانتصار على الأهلي للاعبه فيرنانداو الذي فقد ابنته
عواد يعلّق على تعرض رئيس نادي الوحدة للإغماء
هدف الوحدة القاتل في الدقيقة 99 وسقوط رئيس النادي مغشيا عليه
السومة يتفوق على عواد من علامة الجزاء في مباراة الوحدة والأهلي
الوحدة
الأهلي
الدوري السعودي
ميدو
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