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ميدو يهدي الانتصار على الأهلي للاعبه فيرنانداو الذي فقد ابنته
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 21:05
عواد يعلّق على تعرض رئيس نادي الوحدة للإغماء
هدف الوحدة القاتل في الدقيقة 99 وسقوط رئيس النادي مغشيا عليه
السومة يتفوق على عواد من علامة الجزاء في مباراة الوحدة والأهلي
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