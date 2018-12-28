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السومة يتفوق على عواد من علامة الجزاء في مباراة الوحدة والأهلي
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 20:00
أحمد حسن يجيب هل يتأثر بيراميدز بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه
نادر شوقي يعدد الأطراف المستفيدة من عودة رمضان لـ الأهلي
ملخص فوز وست هام على ساوثامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)
القيعي يعلن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. وتفاصيل الصفقة
عمر السومة
الوحدة
الأهلي
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