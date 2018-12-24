محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كأس مصر
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري المصري برعاية SICO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
رسالة من مدحت شلبي إلى جماهير الأهلي
الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 23:46
الأهلي
مدحت شلبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري
2 ساعة |
مصر
شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"
2 ساعة |
مصر
تقرير: أرسنال يبحث عن حل لأزمة الدفاع في موهبة وست هام
2 ساعة |
أوروبا
كأس آسيا – السومة وخربين يقودان سوريا في غياب الخطيب.. وحضور مدافع بيراميدز
2 ساعة |
تقرير: نجم واتفورد على رادار سان جيرمان
2 ساعة |
أوروبا
تقرير: سان جيرمان مُجبر على بيع نيمار أو مبابي.. وقد يُحرم من دوري الأبطال
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري
القيعي: نسعى لضم صفقات أخرى.. الأهلي في يناير سيكون جيدا
شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"
أمير مرتضى: ضم خربين والسعيد وحجازي؟ كل شيء وارد
عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي يُقيم العناصر المرشحة للانضمام لـ الأهلي
الأكثر مشاهدة
1
بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي"
2
صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل
3
روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول
4
كاف يقرر: إعفاء الأعلى تصنيفا من دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية.. وفرصة بعيدة لـ الزمالك
قد ينال إعجابك
© 2018
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا