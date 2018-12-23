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أفضل أهداف بايرن ميونيخ في 2018
الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 22:30
ميسي وسواريز.. تفاهم قاتل
أهداف فوز توتنام على إيفرتون 6-2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ليدز يونايتد على أستون فيلا 3-2 بمشاركة المحمدي
هدفا فوز القطن التشادي على الزمالك (كأس الكونفدرالية)
بايرن ميونيخ
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