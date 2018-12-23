ميسي وسواريز.. تفاهم قاتل

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 22:28

ميسي سواريز برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله 4 ساعة | مصر
فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لـ سموحة 4 ساعة | مصر
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الأمن لن يوافق على لعب مباراة المقاولون الجمعة 5 ساعة | الدوري المصري
إكرامي: الجيل الحالي في الأهلي أقل فنيا من أجيال سابقة.. وخسارة إفريقيا هزت ثقتنا 5 ساعة | الدوري المصري
محمد هاني: ارتاح أكثر كظهير أيمن.. ولا أفكر في العروض 5 ساعة | مصر
بوكيتينو: فزت 6-2 في ذكرى زواجي الـ26.. لن أضطر إلى شراء هدية 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك