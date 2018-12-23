صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 10:54

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى 5 دقيقة | أوروبا
روبرتسون عن فان دايك: أشعر بالملل بكثرة الحديث عن مدى روعته 17 دقيقة | أوروبا
مباشر في الكونفدرالية - القطن التشادي يستضيف الزمالك.. الذهاب انتهى بسبعة أهداف 18 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إكرامي يتصدى لـ "فرصة غريبة" ضد جيما أبا جيفار 20 دقيقة | إفريقيا
الدوري الإنجليزي الأقوى على مستوى العالم بسبب عقود الرعاية 30 دقيقة | أوروبا
روبرتسون يكشف موقفا طريفا لأطفال ليفربول مع صلاح في احتفال أعياد الميلاد ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك