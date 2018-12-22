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هدف وتمريرة حاسمة في ملخص إبداع الملك أمام ولفرهامبتون
السبت، 22 ديسمبر 2018 - 00:47
أهداف فوز دورتموند على مونشنجلادبخ 2-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز النصر على الاتحاد 2-1 (الدوري السعودي)
ملخص فوز الشباب على الباطن 4-0 (الدوري السعودي)
محمد صلاح
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