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ملخص فوز الشباب على الباطن 4-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 20:24
ملخص فوز القادسية على التعاون 3-1 (الدوري السعودي)
ملخص تعادل الفتح والاتفاق 0-0 (الدوري السعودي)
ملخص فوز الهلال على الأهلي 4-3 (الدوري السعودي)
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