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ملخص تعادل الفتح والاتفاق 0-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 20:21
ملخص فوز الهلال على الأهلي 4-3 (الدوري السعودي)
هدف الهلال الثاني الرائع في أهلي جدة عن طريق ياشر الشهراني (الدوري السعودي)
هدف السومة الأول للأهلي في الهلال من صناعة السعيد (الدوري السعودي)
المؤتمر الصحفي لـ ميدو بعد خسارة فريقه الوحدة أمام الفيصلي
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