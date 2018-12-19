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ملخص تعادل بريمن وهوفنهايم 1-1 (الدوري الألماني)
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 23:28
ملخص فوز بايرن ميونيخ على لايبزج 1-0 (الدوري الألماني)
ملخص فوز ليون على أميان 3-2 (كأس الرابطة الفرنسية)
ملخص فوز ليفركوزن على شالكة 2-1 (الدوري الألماني)
أهداف فوز ريال مدريد على كاشيما أنتلرز 3-1 (كأس العالم للأندية)
بريمن
هوفنهايم
الدوري الألماني
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