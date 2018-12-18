أهداف تعادل العين وريفر بليت 2-2 (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 21:09

العين ريفر بليت كأس العالم للأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

رضا شحاتة: لجنة التعاقدات السابقة في الأهلي كان لديها خطة لخمس سنوات مقبلة 5 دقيقة | أوروبا
مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه 7 دقيقة | الدوري المصري
أنقذهم في 99 فهل يكررها بعد 20 عاما؟ سولشاير مدربا لـ مانشستر يونايتد 26 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة ساعة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا ساعة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك