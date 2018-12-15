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هدف حسين الشحات في شباك الترجي بكأس العالم للأندية
السبت، 15 ديسمبر 2018 - 19:04
أهداف فوز بايرن ميونيخ على هانوفر 4-0 (الدوري الألماني)
مشادة بين لاعبي المصري والحكم في نهاية الشوط الأول لمباراة ساليتاس
أهداف فوز كاشيما أنتلرز الياباني على جوادالاخارا المكسيكي 3-2 (كأس العالم للأندية)
ملخص فوز الحزم على الهلال 2-1 (الدوري السعودي)
الترجي
العين
حسين الشحات
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