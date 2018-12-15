سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على جيفار

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 00:43

الأهلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم 24 دقيقة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو 27 دقيقة | أوروبا
فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري 29 دقيقة | أوروبا
صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 47 دقيقة | المحترفون
غادر الحافلة.. الإرث الثقيل الذي تركه مورينيو لـ مانشستر يونايتد 57 دقيقة | تقرير في الجول
دايلي ميل تكشف كيف أبلغ يونايتد مورينيو بقرار إقالته ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك