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لاعبو المصري ينفعلون: الفريق ليس "ملطشة" ونريد اللعب في بورسعيد
الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 11:19
هدف وتألق في ملخص لمسات صلاح أمام نابولي
أهداف فوز باريس سان جيرمان 4-1 على النجم الأحمر (دوري الأبطال)
هدفي تعادل إنتر ميلان وأيندهوفن
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