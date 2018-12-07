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أهداف فوز الوصل على العين 3/5 (كأس رئيس الإمارات)
الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 19:35
أحمد مجدي يختار لـ في الجول أفضل لاعب في الدوري حتى الآن
ملخص تعادل إيبار وسبورتنج خيخون 2-2 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز الفيصلي على الاتحاد 2-1 (الدوري السعودي)
العين
الوصل
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بالفيديو – الزعيم يصنع التاريخ.. العين يقصي ريفر بليت ويتأهل لنهائي مونديال الأندية
سولشاير البديل المنقذ لمانشستر يونايتد.. تجربة سابقة لفريق الشباب وقيادة واحدة بالدوري الإنجليزي
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مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: أبولون رفض رحيله للاتحاد.. مستمر حتى نهاية إعارته
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