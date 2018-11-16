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العارضة تنقذ مصر من هدف مبكر لخزري
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 - 18:10
11/16/2018 6:10:37 PM
العارضة تنقذ مصر من هدف مبكر لخزري
ملخص فوز اليونان على فنلندا 1-0 (دوري الأمم الأوروبية)
ملخص تعادل النمسا والبوسنة 0-0 (دوري الأمم الأوروبية)
ملخص فوز ألمانيا على روسيا 3-0 (مباراة ودية)
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