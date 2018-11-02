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أهداف انتصار الأهلي على الترجي 3-1 (ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا) - رؤوف خليف
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 - 23:11
11/2/2018 11:11:17 PM
أهداف انتصار الأهلي على الترجي 3-1 (ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا) - رؤوف خليفي
وليد سليمان يصيب العارضة.. كاد أن يكمل الثلاثية
وليد سليمان يسجل الثالث للأهلي من ركلة جزاء بعد VAR جديد
الترجي يستغل سهوة دفاع الأهلي ليسجل من ركلة جزاء
عمرو السولية يسجل الهدف الثاني للأهلي في الترجي
الأهلي
دوري أبطال إفريقيا
الترجي
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