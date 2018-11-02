إصابة في رأس وليد سليمان بعد التحام قوي مع خليل شمام

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 - 21:08

11/2/2018 9:08:25 PM

إصابة في رأس وليد سليمان بعد التحام قوي مع خليل شمام