مؤمن يسجل للمرة الثانية ضد العروبة في ظهوره الأول مع أهلي جدة
الأحد، 21 يناير 2018 - 19:45
92’ مؤمن زكريا يسجل هدفه الثاني في دقيقة واحدة مضيفاً الهدف السادس للأهلي في المباراة 6-0#الأهلي_العروبة#دوري_بلس pic.twitter.com/CtgJ3z0qXs— دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2018
مؤمن يسجل للمرة الثانية ضد العروبة في ظهوره الأول مع أهلي جدة
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