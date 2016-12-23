محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
ركن الألعاب
بطولات
أمريكا 2026
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
الدوري السعودي للمحترفين
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
في المونديال
منتخب مصر
الكرة المصرية
الدوري المصري
الكرة الأوروبية
الكرة الإفريقية
سعودي في الجول
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
القسم الثاني
رياضات أخرى
أمم إفريقيا
كرة السلة الأمريكية
كرة سلة
كرة يد
كرة طائرة
الوطن العربي
رياضة نسائية
آسيا
أمريكا
ركن الألعاب
أقسام خاصة
Gamers
ميركاتو
تحقيق في الجول
تقرير في الجول
تحليل في الجول
حكايات في الجول
كويز في الجول
فيديو في الجول
Menu
كهربا يحصل على ضربة جزاء لاتحاد جدة
الجمعة، 23 ديسمبر 2016 - 19:31
12/23/2016 7:31:18 PM
كهربا يحصل على ضربة جزاء لاتحاد جدة
كهربا يحصل على ضربة جزاء لاتحاد جدة
كهربا
اتحاد جدة
أخر الأخبار
كأس العالم – سيمينيو: دافعنا طوال المباراة ضد إنجلترا واقتربنا من تحقيق هدفنا
16 دقيقة |
في المونديال
كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: لا مجال للثقة الزائدة أمام جنوب إفريقيا
16 دقيقة |
في المونديال
ميدو: أصبت بجلطة بسبب قضية ابني.. والآن حالتي جيدة
22 دقيقة |
الكرة المصرية
كأس العالم - فيفا يعلن إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب تغطية فمه
24 دقيقة |
في المونديال
كأس العالم - داليتش: لم أتوقع صعوبة مواجهة بنما.. وسعيد من أجل مودريتش
33 دقيقة |
في المونديال
كأس العالم - مدرب بنما: سنحت فرصة واحدة لكرواتيا وسجلوا منها
39 دقيقة |
في المونديال
مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) الكونغو.. هدف أول غير محتسب
59 دقيقة |
في المونديال
كأس العالم - رغم الخسارة.. كريستيان مارتينيز رجل مباراة بنما ضد كرواتيا
ساعة |
في المونديال
مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) الكونغو.. هدف أول غير محتسب
أنتي بنما
ميدو: أصبت بجلطة بسبب قضية ابني.. والآن حالتي جيدة
كأس العالم - إنفانتينو: نسخة 2026 الأكثر نجاحا في التاريخ.. وفترات التوقف لأسباب رياضية
كأس العالم – بيلينجهام: لا أستحق جائزة رجل مباراة غانا
الأكثر مشاهدة
1
انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32
2
انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال
3
كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
4
أحلى من فيروز
/videos/21456/كهربا-يحصل-على-ضربة-جزاء-لاتحاد-جدة