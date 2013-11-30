محمد يوسف: أتمنى أن أكون مثل مورينيو

يتمنى محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن يصبح مثل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في المستقبل، مشيرا إلى أنه مازال يخطو خطواته الأولى في عالم التدريب.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "مازلت أخطو خطواتي الأولى في التدريب، ولكن أتمنى أن أسير على نهج المدربين الكبار مثل مورينيو".

ونال يوسف مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا وتأهل معه إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بداية من 11 ديسمبر المقبل.

وأضاف "هذه خامس مرة نزور مونديال الأندية، ولكن أتمنى أن ينجح الجو العربي في هذه النسخة ودعم الأهلي في البطولة سيكون مختلفا عن زيارات اليابان".

ويبدأ الأهلي بلقاء جوانزو الصيني في 14 ديسمبر المقبل.