ذا أثليتك: برشلونة يبدأ مفاوضاته مع ممثلي رودري

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

بدأ نادي برشلونة مفاوضاته مع ممثلي رودري لاعب مانشستر سيتي وقائد منتخب إسبانيا.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يدرس التحرك لضم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما ذكرته "ذا أتلتيك"، فإن برشلونة أجرى محادثات مع ممثلي اللاعب، من أجل معرفة شروط إتمام الصفقة المحتملة.

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وأوضح التقرير أن مشروع برشلونة يجذب رودري، خاصة مع أسلوب اللعب، بالإضافة إلى إمكانية التأقلم سريعا داخل الفريق، في ظل وجود عدد من زملائه في منتخب إسبانيا.

ويأتي تحرك برشلونة في ظل إصابة فرينكي دي يونج، التي ستبعده لفترة طويلة، ما يدفع النادي للبحث عن بديل في خط الوسط.

في المقابل، لا يزال ريال مدريد مهتما بضم اللاعب، حيث سبق أن بدأ خطواته للتعاقد معه، خاصة أن الاتفاق مع اللاعب لن يكون معقدا.

لكن المفاوضات مع مانشستر سيتي حول قيمة الصفقة تمثل العقبة الأكبر أمام الناديين.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، في ظل عدم وجود مؤشرات قوية على تجديده حتى الآن.

وسبق للاعب أن أبدى رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني خلال مسيرته، مع ترحيبه بفكرة اللعب في ريال مدريد.

وكان برشلونة قد دعم صفوفه هذا الصيف بعدة صفقات هجومية، مع استمرار سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد.

ويعد رودري أحد أبرز لاعبي الوسط في العالم، إذ لعب دورا بارزا في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، بعد تقديمه مستويات مميزة طوال البطولة.

كما حقق اللاعب العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2019، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

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