ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي ويصبح الهداف التاريخي لكأس الدوريات

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 12:04

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز مثير على أتلتيكو سان لويس المكسيكي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات كأس الدوريات 2026.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وسجل الأرجنتيني هدفين في المباراة، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا، متفوقا على دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس.

وشهدت المباراة بداية قوية من أتلتيكو سان لويس، الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق ديفيد رودريجيز برأسية.

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ورد إنتر ميامي سريعا عبر ميسي في الدقيقة 11، بعد متابعة عرضية من نواه ألين، سددها مباشرة في الشباك.

وواصل الفريق الأمريكي ضغطه، ليضيف تيلاسكو سيجوفيا الهدف الثاني بعد تمريرة جديدة من ألين.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد ميسي ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 44، بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء وإنهاء مميز.

وأضاف ميكايل الهدف الرابع لإنتر ميامي برأسية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول بتقدم مريح 4-1.

وفي الشوط الثاني، قلص أتلتيكو سان لويس الفارق عن طريق رافا يورينتي، قبل أن تتوقف المباراة لفترة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورغم محاولات الفريق المكسيكي، حافظ إنتر ميامي على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليحصد الفوز.

ويعد هذا الانتصار هو الثامن على التوالي لإنتر ميامي دون هزيمة.

وغاب لويس سواريز عن المباراة بسبب الإيقاف، بعدما تعرض لعقوبة بالإيقاف 6 مباريات.

ومن المنتظر أن يواجه إنتر ميامي فريق مونتيري في المباراة المقبلة، بينما يلتقي أتلتيكو سان لويس مع ناشفيل.

ليونيل ميسي إنتر ميامي كأس الدوريات
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