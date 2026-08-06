رومانو: أرسنال يحسم صفقة جيمارايش بعد اجتياز الكشف الطبي

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

برونو جيمارايش

حسم نادي أرسنال تعاقده مع البرازيلي برونو جيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب فابريزيو رومانو، اجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح، ووقع على عقد يمتد لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضح رومانو أن الصفقة جاءت بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، لينجح أرسنال في ضم هدفه الأول لتدعيم خط الوسط.

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وتم الاتفاق على سداد قيمة الصفقة البالغة 75 مليون جنيه إسترليني على 3 أقساط، بواقع 25 مليون جنيه سنويا.

ويعد التعاقد مع جيمارايش خطوة قوية من أرسنال، خاصة بعد تألقه في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى نيوكاسل قادما من ليون.

وسجل اللاعب البالغ 28 عاما 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يشكل جيمارايش ثنائيا مميزا في خط الوسط إلى جانب ديكلان رايس، في إطار سعي الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

في المقابل، يمثل رحيل اللاعب ضربة قوية لنيوكاسل، الذي وافق على بيعه بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

ومن المتوقع أن يتحرك النادي الإنجليزي لتعويضه خلال فترة الانتقالات، حيث يضع لوكا سوتشيتش ضمن أبرز الأسماء المرشحة.

ومن المنتظر أن ينضم جيمارايش إلى تدريبات أرسنال خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل أرسنال برونو جيمارايش
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