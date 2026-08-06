الأهلي السعودي يعلن تعيين مارينو بوسيتش مدربا للفريق

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين مارينو بوسيتش مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للألماني ماتياس يايسله.

وكان يايسله قد رحل لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد، بعد فترة ناجحة مع الأهلي.

ووقع بوسيتش الذي يحمل الجنسيتين الكرواتية والهولندية، عقدا مع النادي السعودي يمتد حتى عام 2028.

وسبق للمدرب البالغ 54 عاما أن قاد شاختار دونيتسك للتتويج بلقب الدوري الأوكراني في 2024.

كما خاض تجربة في المنطقة العربية بتدريب الجزيرة الإماراتي خلال الموسم الماضي.

وساهم بوسيتش في صعود تفينتي إلى الدوري الهولندي الممتاز في 2019.

وعمل أيضا كمساعد مدرب في فينورد، وحقق معه لقب الدوري الهولندي في 2023.

يُعرف بوسيتش بتأثيره التدريبي طوال مسيرته، حيث نال جائزة أفضل مدرب من الأندية التي دربها، كما رُشح لجائزة أفضل مدرب في دوري المحترفين الإماراتي في موسمه الأخير.

بينما توج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم.

وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.