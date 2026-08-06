الأهلي السعودي يعلن تعيين مارينو بوسيتش مدربا للفريق

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 11:15

كتب : FilGoal

مارينو بوسيتش - مدرب أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين مارينو بوسيتش مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للألماني ماتياس يايسله.

وكان يايسله قد رحل لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد، بعد فترة ناجحة مع الأهلي.

ووقع بوسيتش الذي يحمل الجنسيتين الكرواتية والهولندية، عقدا مع النادي السعودي يمتد حتى عام 2028.

أخبار متعلقة:
"أصبحت نمرا".. اتحاد جدة يتعاقد مع السنغالي لوبي الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان فوت ميركاتو: خطوة واحدة تفصل مارسيلينو من تدريب أهلي جدة الرياضية: أهلي جدة يمنح تشافي 48 ساعة للرد على عرضه

وسبق للمدرب البالغ 54 عاما أن قاد شاختار دونيتسك للتتويج بلقب الدوري الأوكراني في 2024.

كما خاض تجربة في المنطقة العربية بتدريب الجزيرة الإماراتي خلال الموسم الماضي.

وساهم بوسيتش في صعود تفينتي إلى الدوري الهولندي الممتاز في 2019.

وعمل أيضا كمساعد مدرب في فينورد، وحقق معه لقب الدوري الهولندي في 2023.

يُعرف بوسيتش بتأثيره التدريبي طوال مسيرته، حيث نال جائزة أفضل مدرب من الأندية التي دربها، كما رُشح لجائزة أفضل مدرب في دوري المحترفين الإماراتي في موسمه الأخير.

بينما توج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم.

وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

أهلي جدة الدوري السعودي الأهلي السعودي بوسيتش
نرشح لكم
التجربة العربية الثانية.. نبيل فقير إلى أبها السعودي "أصبحت نمرا".. اتحاد جدة يتعاقد مع السنغالي لوبي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس - بايرن ميونيخ.. والنصر يواجه ألميريا وديا تقرير سعودي يكشف تفاصيل العرض المالي من الشباب لضم ياسر إبراهيم.. ورد الأهلي الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان فوت ميركاتو: خطوة واحدة تفصل مارسيلينو من تدريب أهلي جدة الحزم السعودي يعلن ضم موجيشا من المصري الحزم يضم بن حميدة من الترجي
أخر الأخبار
ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي ويصبح الهداف التاريخي لكأس الدوريات 11 دقيقة | أمريكا
رومانو: أرسنال يحسم صفقة جيمارايش بعد اجتياز الكشف الطبي 18 دقيقة | ميركاتو
الأهلي السعودي يعلن تعيين مارينو بوسيتش مدربا للفريق ساعة | سعودي في الجول
فيفا يعلن دعمه لإنفانتينو.. ويعتذر عن أزمة مشروع الاستثمار ساعة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يضم نورجارد من أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد الخميس 6 أغسطس 2026.. ناشئات اليد ضد الصين وقرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف تفاصيل غياب السعيد عن معسكر الزمالك 11 ساعة | الكرة المصرية
بسداسية أمام نيجيريا.. منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا للسيدات 11 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد