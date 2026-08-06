فيفا يعلن دعمه لإنفانتينو.. ويعتذر عن أزمة مشروع الاستثمار

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 11:10

كتب : FilGoal

جيان إنفانتينو رئيس فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، وذلك عقب اجتماع عقد في العاصمة المغربية الرباط بحضور قيادات الاتحاد.

وشهد الاجتماع حضور إنفانتينو، إلى جانب الأمين العام ماتياس جرافستروم وأعضاء مجلس إدارة فيفا، لمناقشة الأوضاع الأخيرة داخل المؤسسة.

وأكد البيان الصادر عن فيفا أن المجتمعين جددوا دعمهم للرئيس، باعتباره "المسؤول الوحيد المنتخب من قبل 211 اتحادا عضوا".

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كما شدد إنفانتينو على دعمه الكامل للإدارة التنفيذية، مشيدا بما وصفه بـ"العمل الضروري والمميز لتنفيذ رؤية الاتحاد".

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تحسين آليات العمل والتواصل داخل فيفا، حيث تم الاتفاق على تطوير الإجراءات بما يضمن زيادة الكفاءة والفعالية.

وأشار البيان إلى الإشادة بالجهود التي ساهمت في تنظيم ناجح لكأس العالم 2026، مؤكدا أن ذلك تحقق بفضل العمل المشترك داخل الاتحاد.

كما ناقش الاجتماع أزمة مشروع "فيفا فورورد إنتربرايس"، الذي تم سحبه مؤخرا، حيث تم الاعتراف بوجود أخطاء في طريقة طرحه والتعامل معه.

وأوضح البيان أن هذه الأخطاء تضمنت شعور بعض الاتحادات بعدم المشاركة في العملية، إضافة إلى التعامل مع تسريب المعلومات للإعلام.

وقدم فيفا اعتذارا رسميا عن تلك الأخطاء، مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا، وإجراء مراجعة شاملة سيتم عرض نتائجها في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد.

وأكد الاتحاد أن المشروع لم يعد مطروحا، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لن يتسامح مع أي هجوم على نزاهته"، وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سمعته.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار فيفا في العمل مع الاتحادات الأعضاء لتطوير كرة القدم حول العالم، من خلال برامجه المختلفة خلال الفترة المقبلة.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو
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