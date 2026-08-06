إيفرتون يضم نورجارد من أرسنال

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

كريستيان نورجارد - إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع كريستيان نورجارد لاعب وسط أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع الدولي الدنماركي على عقد يمتد لمدة موسمين مع إيفرتون، مقابل نحو 7 ملايين جنيه إسترليني.

وكان نورجارد قد انضم إلى أرسنال في الصيف الماضي قادما من برينتفورد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

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وشارك اللاعب البالغ 32 عاما في 20 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الماضي في مختلف البطولات، من بينها 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، الذي توج به الفريق لأول مرة منذ 22 عاما.

وخرج نورجارد من حسابات أرسنال مؤخرا، إذ لم يتواجد في قائمة الفريق خلال المباراة الودية أمام ريال بيتيس.

وقال نورجارد في تصريحات عقب انضمامه: "كنت متحمسا للغاية للمشروع بعد حديثي مع ديفيد مويس".

وأضاف "الانضمام إلى إيفرتون جعل هذا الشعور أكبر، أرى أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع "ما قدمه الفريق الموسم الماضي يثبت ذلك، لديهم مجموعة مميزة وكان من الصعب اللعب أمامهم".

وسبق لنورجارد أن قضى 6 سنوات مع برينتفورد، حيث شارك في 196 مباراة وكان قائدا للفريق.

ويأتي التعاقد مع نورجارد في إطار سعي ديفيد مويس لتدعيم صفوفه بعناصر خبرة، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين البارزين.

وكان إيفرتون قد تعاقد أيضا هذا الصيف مع هايدن هاكني من ميدلسبره، بالإضافة إلى تايريك جورج قادما من تشيلسي.

ومن المقرر أن يستهل إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس يوم 22 أغسطس.

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