في الجول يكشف تفاصيل غياب السعيد عن معسكر الزمالك

تخلف عبد الله السعيد عن الموعد المتفق عليه بشان الانتظام في معسكر فريق الزمالك.

ويخوض الزمالك حاليا معسكرا بالعاصمة الجديدة تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم فإن عبد الله السعيد لم ينتظم في تدريبات الزمالك، اليوم الأربعاء، كما كان مقررا،م وأن النادي يتواصل مع اللاعب لمعرفة سبب غيابه.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com: "عبد الله السعيد يعود الثلاثاء من اليونان وينتظم في التدريبات الأربعاء".

فيما قال مصدر مقرب من عبد الله السعيد لـFilGoal.com : "اللاعب حصل على أكثر من وعد للحصول على مستحقاته المتأخرة، ولكن تم صرف جزء بسيط للغاية منها وينتظر الحصول على باقي مستحقاته".

ويتواجد عبد الله السعيد في اليونان لقضاء إجازته.

وكان الزمالك أعلن استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق، وذلك بعد إعلان رحيل جون إدوارد المدير الرياضي.

وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

ويفتتح الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 23 أغسطس الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك × الاتحاد السكندري - الجمعة 21 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثانية: البنك الأهلي × الزمالك - الأربعاء 26 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثالثة: الزمالك × م السويس بتروجت - الإثنين 31 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الرابعة: الزمالك × أبو قير للأسمدة - الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الخامسة: غزل المحلة × الزمالك - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي - الأحد 11 أكتوبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد أسمنت أسيوط - 5 مساء

الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب - الأربعاء 28 أكتوبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة التاسعة: الجونة × الزمالك - الإثنين 23 نوفمبر - استاد خالد بشارة - 5 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × المصري - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد برج العرب - 8 مساء

الجولة الـ 11: سموحة × الزمالك - الإثنين 14 ديسمبر - استاد برج العرب - 5 مساء

الجولة الـ 12: الزمالك × طلائع الجيش - الأربعاء 23 ديسمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الـ 13: بيراميدز × الزمالك - الإثنين 28 ديسمبر - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة الـ 14: الزمالك × وادي دجلة - الإثنين 4 يناير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 15: زد × الزمالك - الأربعاء 27 يناير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 16: الزمالك × مودرن - الأحد 31 يناير - استاد القاهرة - 5 مساء

الجولة 17: سيراميكا كليوباترا × الزمالك - الجمعة 5 فبراير - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة 18: الزمالك × الشرقية إنبي - الخميس 11 فبراير - استاد القاهرة - 9:30 مساء

الجولة 19: القناة × الزمالك - الخميس 18 فبراير - استاد هيئة قناة السويس - 9:30 مساء