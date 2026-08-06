بسداسية أمام نيجيريا.. منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا للسيدات

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

سقط منتخب مصر للسيدات أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 6-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا للسيدات.

وسجل سداسية نيجيريا كل من: أسيسات أوشوالا، وجيفت مونداي، وأوتشينا كانو، وكريستي أوتشيبي، رشيدات أجيبادي،جوي أوميوا، وأحرزت نادين غازي ثنائية مصر.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة لمصر في دور المجموعات وغادر بشكل رسمي من البطولة بدون تحقيق نقاط.

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افتتحت أوشوالا التسجيل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 21 من علامة الجزاء.

وعززت مونداي النتيجة لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 45+2 صناع رينسولا باباجيدي.

وقلصت نادين غازي النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة 45+10 من علامة الجزاء.

وعند الدقيقة 57 عززت أوتشيبي النتيجة لنيجيريا بالهدف الثالث بصناعة باباجيدي.

وعززت كريستي أوتشيبي النتيجة الهدف الرابع لصالح نيجيريا من علامة الجزاء.

وسجلت نادين غازي من جديد هدف آخر لمصر في الدقيقة 84 صناعة ياسمين زيزو.

وأحرزت أجيبادي خماسية نيجيريا في الدقيقة 90+1 من علامة الجزاء.

واختتمت جوي أوميوا سداسية نيجيريا في الدقيقة الأخيرة.

ليودع منتخب مصر البطولة بدون تحقيق نقاط في المركز الأخير، ويحقق منتخب نيجيريا انتصاره الثاني ويتواجد في المركز الثاني بـ6 نقاط خلف زامبيا المتصدر بـ6 نقاط.

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