بسداسية أمام نيجيريا.. منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا للسيدات

سقط منتخب مصر للسيدات أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 6-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا للسيدات.

وسجل سداسية نيجيريا كل من: أسيسات أوشوالا، وجيفت مونداي، وأوتشينا كانو، وكريستي أوتشيبي، رشيدات أجيبادي،جوي أوميوا، وأحرزت نادين غازي ثنائية مصر.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة لمصر في دور المجموعات وغادر بشكل رسمي من البطولة بدون تحقيق نقاط.

افتتحت أوشوالا التسجيل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 21 من علامة الجزاء.

وعززت مونداي النتيجة لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 45+2 صناع رينسولا باباجيدي.

وقلصت نادين غازي النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة 45+10 من علامة الجزاء.

نادين غازي تقلّص الفارق لمنتخب مصر للسيدات أمام نيجيريا من ركلة جزاء ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/pcl9dWwCQh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2026

وعند الدقيقة 57 عززت أوتشيبي النتيجة لنيجيريا بالهدف الثالث بصناعة باباجيدي.

وعززت كريستي أوتشيبي النتيجة الهدف الرابع لصالح نيجيريا من علامة الجزاء.

وسجلت نادين غازي من جديد هدف آخر لمصر في الدقيقة 84 صناعة ياسمين زيزو.

⚽🇪🇬 شاهد هدف نادين غازي الثاني في شباك منتخب نيجيريا للسيدات كأس_أمم_إفريقيا_للسيدات⁩ pic.twitter.com/8GrP1dKmrx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2026

وأحرزت أجيبادي خماسية نيجيريا في الدقيقة 90+1 من علامة الجزاء.

واختتمت جوي أوميوا سداسية نيجيريا في الدقيقة الأخيرة.

ليودع منتخب مصر البطولة بدون تحقيق نقاط في المركز الأخير، ويحقق منتخب نيجيريا انتصاره الثاني ويتواجد في المركز الثاني بـ6 نقاط خلف زامبيا المتصدر بـ6 نقاط.