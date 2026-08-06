التجربة العربية الثانية.. نبيل فقير إلى أبها السعودي

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 00:55

كتب : FilGoal

نبيل فقير - أبها السعودي

أعلن نادي أبها تعاقده رسميا مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر.

وعاد أبها مجددا للدوري السعودي للمحترفين بعد صعوده رفقة الدرعية والفيصلي.

وأعلن أبها ضم فقير رسميا وكتب: "قمة العالم إلى قمم الجنوب... نبيل فقير أبهـاوي" في إشارة إلى تتويجه مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018.

وينتقل فقير إلى أبها لخوض التجربة العربية الثانية بعد تجربة مع الجزيرة الإماراتي.

وخاض فقير مع الجزيرة 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 10 أهداف وصنع 4، بإجمالي 14 مساهمة تهديفية.

فيما سبق له اللعب بقميصي أولمبيك ليون وريال بيتيس، كما أصبح خامس لاعب فرنسي يمثل أبها.

نبيل فقير أبها السعودي
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