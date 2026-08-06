التجربة العربية الثانية.. نبيل فقير إلى أبها السعودي
الخميس، 06 أغسطس 2026 - 00:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي أبها تعاقده رسميا مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر.
وعاد أبها مجددا للدوري السعودي للمحترفين بعد صعوده رفقة الدرعية والفيصلي.
وأعلن أبها ضم فقير رسميا وكتب: "قمة العالم إلى قمم الجنوب... نبيل فقير أبهـاوي" في إشارة إلى تتويجه مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018.
العلـم الأكيـد!
قـد هو في أبهـا @NabilFekir 🤩🇫🇷#صيفية_أبها | #نادي_أبها pic.twitter.com/6INHZkwfOl— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 5, 2026
وينتقل فقير إلى أبها لخوض التجربة العربية الثانية بعد تجربة مع الجزيرة الإماراتي.
وخاض فقير مع الجزيرة 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 10 أهداف وصنع 4، بإجمالي 14 مساهمة تهديفية.
فيما سبق له اللعب بقميصي أولمبيك ليون وريال بيتيس، كما أصبح خامس لاعب فرنسي يمثل أبها.
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