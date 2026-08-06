"أصبحت نمرا".. اتحاد جدة يتعاقد مع السنغالي لوبي

أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي، قادما من ألميريا الإسباني.

ديون لوبي النادي : الاتحاد الاتحاد

وتعاقد الاتحاد مع لوبي بعقد يمتد حتى صيف 2029، لتدعيم صفوف الفريق.

وقال لوبي عبر موقع اتحاد جدة الرسمي: "من أول لمسة للكرة تعلمت أن المباريات لا تحسم بالأهداف فقط، بل بالإصرار والقتالية داخل الملعب".

وأضاف "في كل محطة مررت بها كنت أبحث عن تحد جديد، واليوم وجدت المكان الذي يشبه طموحي، وجمهورًا لا يعرف إلا الانتصار، وشعارا يحمل تاريخا عظيما. أنا جاهز لكتابة فصل جديد والقتال في كل دقيقة من أجل هذا القميص، وأنا ديون لوبي أصبحت نمرا".

مـن أرض التيـرانغا 🇸🇳 إلـى عرين النـمور 🐅#صيفية_العميد pic.twitter.com/6WT9ROdqHL — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 5, 2026

ويبلغ لوبي من العمر 24 عاما، وانضم إلى الاتحاد قادمًا من ألميريا الإسباني.

وخاض لوبي مع الفريق 105 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة أخرى.

وكان لوبي قد انتقل إلى ألميريا في صيف 2023 قادما من ستاد ريمس الفرنسي.