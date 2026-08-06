كروزيرو يعلن ضم ويسلي من النصر

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي تعاقده مع المهاجم ويسلي تيكسيرا قادما من النصر السعودي.

ويسلي تيكسيرا النادي : ريال سوسيداد

وتعاقد النادي مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويأمل كروزيرو أن يضيف ويسلي الكثير إلى الفريق ويكون صفقة رابحة.

ولم يكشف الفريقان عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالاتفاق، مكتفيان بالإعلان عن إتمام الإعارة، مع تمنياته للاعب بالتوفيق في مشواره الجديد.

SEJA BEM-VINDO, 𝑾𝑬𝑺𝑳𝑬𝒀! 🦊✍️ O Cabuloso acertou a contratação do atacante por empréstimo junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027! 🤝 Deixe sua mensagem de boas-vindas, Nação! 💙 pic.twitter.com/MY0F7jU4HJ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 5, 2026

وانضم ويسلي إلى النصر صيف 2024 قادما من كورينثيانز البرازيلي في صفقة بلغت 20 مليون دولار مع متغيرات وصلت لـ5 ملايين دولار.

وحقق ويسلي مع النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعدما جمع الفريق 86 نقطة وبفارق نقتطين عن الهلال صاحب المركز الثاني.