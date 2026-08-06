كروزيرو يعلن ضم ويسلي من النصر

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

ويسلي

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي تعاقده مع المهاجم ويسلي تيكسيرا قادما من النصر السعودي.

ويسلي تيكسيرا

النادي : ريال سوسيداد

وتعاقد النادي مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويأمل كروزيرو أن يضيف ويسلي الكثير إلى الفريق ويكون صفقة رابحة.

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ولم يكشف الفريقان عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالاتفاق، مكتفيان بالإعلان عن إتمام الإعارة، مع تمنياته للاعب بالتوفيق في مشواره الجديد.

وانضم ويسلي إلى النصر صيف 2024 قادما من كورينثيانز البرازيلي في صفقة بلغت 20 مليون دولار مع متغيرات وصلت لـ5 ملايين دولار.

وحقق ويسلي مع النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعدما جمع الفريق 86 نقطة وبفارق نقتطين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

النصر ويسلي تيكسيرا نادي كروزيرو
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