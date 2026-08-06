فورنالس يقود بيتيس لتحقيق الانتصار أمام أرسنال بثلاثية وديا

الخميس، 06 أغسطس 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

بابلو فورنالس

قاد بابلو فورنالس ريال بيتيس لتحقيق انتصارا كبيرا أمام أرسنال بنتيجة 3-1 وديا.

وسجل ثلاثة ريال بيتيس كل من: رودريجو ريكيلمي، ونيلسون ديوسا، وبابلو فورنالس، فيما أحرز هدف أرسنال الوحيد بييرو هينكابي.

وساهم فورنالس في تسجيل هدف وصنع 2 آخرين.

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وبذلك خاض أرسنال وديتين حقق الانتصار أمام جيرونا بنتيجة 4-1، وسقط في الثانية أمام بيتيس.

أما بيتيس حقق 5 انتصار له وديا وسقط في مباراة واحدة أمام غرناطة بهدف مقابل لا شيء.

تقدم بيتيس أولاعن طريق ريكيلمي في الدقيقة 9 بتسديدة سكنت شباك أرسنال بعد عرضية من بابلو فورنالس.

وعزز ديوسا تقدم بيتيس بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت شباك أرسنال بصناعة من فورنالس في الدقيقة 26.

وقلص هينكابي النتيجة لأرسنال برأسية بعد عرضية مميزة من كريستوس تزوليس في الدقيقة 32.

وعزز فورنالس من تقدم ريال بيتيس بالنتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 بتسديدة رائعة سكنت الشباك بصناعة من نيلسون ديوسا.

ليحقق ريال بيتيس انتصارا كبيرا على أرسنال استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد أرسنال لمواجهة بوروسيا دورتموند وديا يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة عصرا.

وسيواجه أرسنال مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية قبل انطلاق الموسم الجديد للفريق اللندني يوم الأحد 16 أغسطس في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويفتتح أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة العائد للدوري كوفنتري سيتي يوم الجمعة 21 أغسطس في افتتاح مباريات البطولة.

وتوج أرسنال بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 85 نقطة.

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