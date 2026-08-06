فورنالس يقود بيتيس لتحقيق الانتصار أمام أرسنال بثلاثية وديا

قاد بابلو فورنالس ريال بيتيس لتحقيق انتصارا كبيرا أمام أرسنال بنتيجة 3-1 وديا.

وسجل ثلاثة ريال بيتيس كل من: رودريجو ريكيلمي، ونيلسون ديوسا، وبابلو فورنالس، فيما أحرز هدف أرسنال الوحيد بييرو هينكابي.

وساهم فورنالس في تسجيل هدف وصنع 2 آخرين.

وبذلك خاض أرسنال وديتين حقق الانتصار أمام جيرونا بنتيجة 4-1، وسقط في الثانية أمام بيتيس.

أما بيتيس حقق 5 انتصار له وديا وسقط في مباراة واحدة أمام غرناطة بهدف مقابل لا شيء.

تقدم بيتيس أولاعن طريق ريكيلمي في الدقيقة 9 بتسديدة سكنت شباك أرسنال بعد عرضية من بابلو فورنالس.

ريكيلمي والضربة الأولى في شباك الغانرز أرسنال 0️⃣ ريال بيتيس 1️⃣#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/6bZU47K6FK — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 5, 2026

وعزز ديوسا تقدم بيتيس بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت شباك أرسنال بصناعة من فورنالس في الدقيقة 26.

يالها من تصويبة 🔥🔥🚀🚀 دبوسا والثاني أرسنال 0️⃣ ريال بيتيس 2️⃣#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/PgbrVaEBkG — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 5, 2026

وقلص هينكابي النتيجة لأرسنال برأسية بعد عرضية مميزة من كريستوس تزوليس في الدقيقة 32.

هينكابي يقلص الفارق للغانرز برأسية أرسنال 1️⃣ ريال بيتيس 2️⃣#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/kaEanRLDqw — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 5, 2026

وعزز فورنالس من تقدم ريال بيتيس بالنتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 بتسديدة رائعة سكنت الشباك بصناعة من نيلسون ديوسا.

فورنااس يصدم الغانرز وأرتيتا بالثالث أرسنال 1️⃣ ريال بيتيس 3️⃣#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/lqAXsRFD4K — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 5, 2026

ليحقق ريال بيتيس انتصارا كبيرا على أرسنال استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد أرسنال لمواجهة بوروسيا دورتموند وديا يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة عصرا.

وسيواجه أرسنال مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية قبل انطلاق الموسم الجديد للفريق اللندني يوم الأحد 16 أغسطس في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويفتتح أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة العائد للدوري كوفنتري سيتي يوم الجمعة 21 أغسطس في افتتاح مباريات البطولة.

وتوج أرسنال بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 85 نقطة.