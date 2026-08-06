مران الزمالك - تدريبات بدنية مكثفة تحضيرا للموسم الجديد

خاض فريق الزمالك تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه.

ويخوض الفريق معسكرا مغلقا بالعاصمة الجديدة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، على تكثيف التدريبات البدنية، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بأفضل صورة ممكنة.

وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لخوض تدريبات تأهيلية، قبل أداء فقرة خفيفة بالكرة، في إطار برنامج الإعداد الموضوع للاعبين.

ويفتتح الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 23 أغسطس الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك × الاتحاد السكندري - الجمعة 21 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثانية: البنك الأهلي × الزمالك - الأربعاء 26 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثالثة: الزمالك × م السويس بتروجت - الإثنين 31 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الرابعة: الزمالك × أبو قير للأسمدة - الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الخامسة: غزل المحلة × الزمالك - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي - الأحد 11 أكتوبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد أسمنت أسيوط - 5 مساء

الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب - الأربعاء 28 أكتوبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة التاسعة: الجونة × الزمالك - الإثنين 23 نوفمبر - استاد خالد بشارة - 5 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × المصري - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد برج العرب - 8 مساء

الجولة الـ 11: سموحة × الزمالك - الإثنين 14 ديسمبر - استاد برج العرب - 5 مساء

الجولة الـ 12: الزمالك × طلائع الجيش - الأربعاء 23 ديسمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الـ 13: بيراميدز × الزمالك - الإثنين 28 ديسمبر - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة الـ 14: الزمالك × وادي دجلة - الإثنين 4 يناير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 15: زد × الزمالك - الأربعاء 27 يناير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 16: الزمالك × مودرن - الأحد 31 يناير - استاد القاهرة - 5 مساء

الجولة 17: سيراميكا كليوباترا × الزمالك - الجمعة 5 فبراير - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة 18: الزمالك × الشرقية إنبي - الخميس 11 فبراير - استاد القاهرة - 9:30 مساء

الجولة 19: القناة × الزمالك - الخميس 18 فبراير - استاد هيئة قناة السويس - 9:30 مساء