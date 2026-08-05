الإسماعيلي يعلن تعيين أشرف خضر مدربا للفريق

أعلن الإسماعيلي تعيين أشرف خضر مدربا جديدا للفريق.

وتولى خضر تدريب الإسماعيلي خلفا لخالد القماش.

وقال الإسماعيلي في بيان: "تعلن اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي أنه، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، تقرر تكليف أشرف خضر، أحد أبناء النادي الأوفياء وأحد الكفاءات الفنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة، بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، إيمانًا بقدراته الفنية وخبراته، وثقةً في قدرته على قيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهير النادي".

الإسماعيلي قرر تعيين أشرف خضر بعد 37 يوما فقط من قرار تعيين خالد القماش مدربا للفريق.

وانطلقت فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد منذ أسابيع.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

ويلعب الإسماعيلي ضد مسار يوم 21 أغسطس ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين.