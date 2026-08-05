الإسماعيلي يعلن تعيين أشرف خضر مدربا للفريق

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 23:37

كتب : رضا السنباطي

أشرف خضر

أعلن الإسماعيلي تعيين أشرف خضر مدربا جديدا للفريق.

وتولى خضر تدريب الإسماعيلي خلفا لخالد القماش.

وقال الإسماعيلي في بيان: "تعلن اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي أنه، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، تقرر تكليف أشرف خضر، أحد أبناء النادي الأوفياء وأحد الكفاءات الفنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة، بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، إيمانًا بقدراته الفنية وخبراته، وثقةً في قدرته على قيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهير النادي".

أخبار متعلقة:
يتبقى 3 قضايا.. الإسماعيلي يعلن حل أزمة جان موريل كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم عمار من الإسماعيلي قبل احترافه في التشيك.. إبراهيم النجعاوي يوجه رسالة وداعية للإسماعيلي دوري المحترفين - الإسماعيلي يواجه مسار في الجولة الأولى

الإسماعيلي قرر تعيين أشرف خضر بعد 37 يوما فقط من قرار تعيين خالد القماش مدربا للفريق.

وانطلقت فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد منذ أسابيع.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

ويلعب الإسماعيلي ضد مسار يوم 21 أغسطس ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين.

الإسماعيلي أشرف خضر
نرشح لكم
المريخ لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد بيراميدز بسبب إبراهيم عادل يتبقى 3 قضايا.. الإسماعيلي يعلن حل أزمة جان موريل دوري المحترفين - المنصورة يتعاقد مع إسلام جمال بورفؤاد يضم محمود الجمال لاعب شباب القزازين عبد الله جمعة: لافيينا بوابتي للعودة إلى منتخب مصر بعد غياب عامين عن الملاعب.. لافيينا يعلن التعاقد مع عبد الله جمعة الأهلي يعلن مواجهة النصر ولافيينا وديا الأهلي يواجه النصر في أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل غياب السعيد عن معسكر الزمالك 9 ساعة | الكرة المصرية
بسداسية أمام نيجيريا.. منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا للسيدات 9 ساعة | الكرة المصرية
التجربة العربية الثانية.. نبيل فقير إلى أبها السعودي 10 ساعة | سعودي في الجول
"أصبحت نمرا".. اتحاد جدة يتعاقد مع السنغالي لوبي 10 ساعة | سعودي في الجول
كروزيرو يعلن ضم ويسلي من النصر 10 ساعة | أمريكا
فورنالس يقود بيتيس لتحقيق الانتصار أمام أرسنال بثلاثية وديا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تدريبات بدنية مكثفة تحضيرا للموسم الجديد 10 ساعة | الدوري المصري
سكاي: فياريال مهتم بضم إمام عاشور 11 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد