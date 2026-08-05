الدوري المصري - أجندة منتخب السويس بتروجت.. افتتاح المشوار ضد بترول أسيوط

يستهل منتخب السويس بتروجت مشواره في الدوري المصري لأول مرة بعد دمج الناديين بمواجهة بترول أسيوط.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة منتخب السويس بتروجت كالآتي:

الجولة الأولى: بترول أسيوط × م السويس بتروجت - السبت 22 أغسطس - استاد أسمنت أسيوط - 5 مساء

الجولة الثانية: م السويس بتروجت × طلائع الجيش - الأربعاء 26 أغسطس - استاد السويس - 8 مساء

الجولة الثالثة: الزمالك × م السويس بتروجت - الإثنين 31 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الرابعة: م السويس بتروجت × المصري - الإثنين 7 سبتمبر - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة الخامسة: الجونة × م السويس بتروجت - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد خالد بشارة - 5 مساء

الجولة السادسة: م السويس بتروجت × وادي دجلة - الثلاثاء 13 أكتوبر - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا × م السويس بتروجت - الأربعاء 21 أكتوبر - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة الثامنة: م السويس بتروجت × سموحة - السبت 31 أكتوبر - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة التاسعة: غزل المحلة × م السويس بتروجت - الأربعاء 25 نوفمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة العاشرة: م السويس بتروجت × بيراميدز - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد السويس الجديد - 5 مساء

الجولة الـ 11: زد × م السويس بتروجت - الإثنين 14 ديسمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الـ 12: م السويس بتروجت × مودرن - الخميس 24 ديسمبر - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة الـ 13: القناة × م السويس بتروجت - الثلاثاء 29 ديسمبر - استاد هيئة قناة السويس - 5 مساء

الجولة الـ 14: م السويس بتروجت × الشرقية إنبي - الثلاثاء 5 يناير - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة 15: الأهلي × م السويس بتروجت - الخميس 28 يناير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 16: م السويس بتروجت × المقاولون - الإثنين 1 فبراير - استاد السويس الجديد - 5 مساء

الجولة 17: الاتحاد × م السويس بتروجت - الجمعة 5 فبراير - استاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة 18: أبو قير للأسمدة × م السويس بتروجت - الخميس 11 فبراير - استاد الإسكندرية - 9:30 مساء

الجولة 19: م السويس بتروجت × البنك الأهلي - الجمعة 19 فبراير - استاد السويس الجديد - 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).