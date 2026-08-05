الدوري المصري – تعرف على لائحة عقوبات عدم الالتزام بعمل المقابلات التلفزيونية

حددت لجنة المسابقات اللائحة المنظمة لبطولة الدوري المصري الموسم المقبل 2026/2027.

وفي الجزء الخاص بعقوبات اللاعبين بعدم الالتزام بعمل المقابلات التلفزيونية مع القنوات أصحاب الحقوق بعد المباراة، وعدم التزام اللاعبين بتسلم جائزة رجل المباراة.

وإليكم الجزء الخاص بلائحة العقوبات لعدم الالتزام بعمل المقابلات التلفزيونية

توقيع عقوبة مالية في حال عدم الالتزام بعمل المقابلات التلفزيونية وتقدر العقوبة المالية بـ20 ألف جنيه.

أما الجزء الخاص بلائحة العقوبات لعدم الالتزام بتسلم جائزة رجل المباراة

وصلت العقوبة المالية لعدم الالتزام بتسلم جائزة رجل المباراة عقب المباراة بـ50 ألف جنيه.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).