الدوري المصري - أجندة الشرقية إنبي.. افتتاح المشوار ضد الأهلي

يستهل الشرقية إنبي مبارياته في الدوري المصري لأول مرة بعد دمج الناديين، بمواجهة الأهلي في الجولة الافتتاحية.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة الشرقية إنبي كالآتي:

الجولة الأولى: الأهلي × الشرقية إنبي - الأحد 23 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثانية: الشرقية إنبي × وادي دجلة - الجمعة 28 أغسطس - استاد السلام - 5 مساء

الجولة الثالثة: غزل المحلة × الشرقية إنبي - الثلاثاء 1 سبتمبر - استاد المحلة - 5 مساء

الجولة الرابعة: الشرقية إنبي × زد - الأربعاء 9 سبتمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة الخامسة: الشرقية إنبي × بيراميدز - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة السادسة: مودرن سبورت × الشرقية إنبي - الإثنين 12 أكتوبر - استاد القاهرة - 5 مساء

الجولة السابعة: الشرقية إنبي × المقاولون - الإثنين 19 أكتوبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة الثامنة: القناة × الشرقية إنبي - الجمعة 30 أكتوبر - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة التاسعة: الشرقية إنبي × سيراميكا كليوباترا - الأربعاء 25 نوفمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة العاشرة: الاتحاد × الشرقية إنبي - الثلاثاء 8 ديسمبر - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة الـ 11: الشرقية إنبي × طلائع الجيش - الأربعاء 16 ديسمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة الـ 12: بترول أسيوط × الشرقية إنبي - الثلاثاء 22 ديسمبر - استاد أسمنت أسيوط - 5 مساء

الجولة الـ 13: الشرقية إنبي × البنك الأهلي - الأحد 27 ديسمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة الـ 14: م السويس بتروجت × الشرقية إنبي - الثلاثاء 5 يناير - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة 15: الشرقية إنبي × المصري - الأربعاء 27 يناير - استاد السويس الجديد - 5 مساء

الجولة 16: الجونة × الشرقية إنبي - الأحد 31 يناير - استاد خالد بشارة - 5 مساء

الجولة 17: الشرقية إنبي × سموحة - الخميس 4 فبراير - استاد السلام - 5 مساء

الجولة 18: الزمالك × الشرقية إنبي - الخميس 11 فبراير - استاد القاهرة - 9:30 مساء

الجولة 19: الشرقية إنبي × أبو قير للأسمدة - السبت 20 فبراير - استاد السلام - 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).