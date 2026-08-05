خبر في الجول - الأهلي يحاول التوصل لاتفاق بشأن فسخ عقد شريف

يحاول النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق مع محمد شريف مهاجم الفريق لفسخ تعاقده بالتراضي.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

ويمتد عقد محمد شريف مع الأهلي حتى صيف 2030.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يحاول التوصل إلى اتفاق مع محمد شريف حول صيغة فسخ التعاقد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة.

وعاد محمد شريف لصفوف الأهلي بداية الموسم المنصرم بعدما قضى موسمين بصفوف الخليج السعودي.

ولعب محمد شريف الموسم المنصرم 20 مباراة مع الأهلي الموسم المنصرم، وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

وتعاقد الأهلي مع 3 مهاجمين جدد هذا الصيف وهم: المغربي سفيان بنجديدة، والجزائري منصف بقرار، أقطاي عبد الله لاعب إنبي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إدارة الأهلي قررت منح اللاعب الاستغناء الخاص بعمر كمال، ليقرر بنفسه النادي الذي سينتقل له في الموسم المقبل.

وكان عمر كمال قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.