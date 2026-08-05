ذا أثليتك: ريال مدريد يحسن عرضه لتجديد عقد فينيسيوس

تقدم ريال مدريد بعرض جديد ومحسن لتجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله.

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وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام من أرسنال بالتعاقد معه حال عدم التوصل لاتفاق جديد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ذا أتلتيك"، عقد ممثلو اللاعب جلسة مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وجوني كالافات رئيس الكشافين، في العاصمة الإسبانية مدريد، لمناقشة ملف التجديد.

وأوضح التقرير أن الخلافات المالية كانت تمثل العقبة الأبرز، إذ يطالب اللاعب بتكلفة سنوية تصل إلى 30 مليون يورو، تشمل الراتب والمكافآت وحافز التجديد.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد كان يرفض في وقت سابق تلبية تلك المطالب، لكنه عاد ورفع عرضه بما يتناسب مع أهمية اللاعب داخل الفريق.

وبات القرار الآن في يد فينيسيوس، سواء بتجديد عقده مع النادي، أو الانتظار حتى نهاية عقده، أو دراسة العروض المقدمة له، وعلى رأسها اهتمام أرسنال.

وكان أرسنال قد أبدى رغبته في ضم اللاعب، بعد موافقة ملاك النادي على التحرك نحو الصفقة، لتدعيم الخط الهجومي.

وعاد فينيسيوس مؤخرا إلى تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد، بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية نشاطا كبيرا داخل ريال مدريد، مع عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، إلى جانب التعاقد مع عدة لاعبين لتدعيم الصفوف.

وخاض فينيسيوس 375 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه في 2018، سجل خلالها 128 هدفا وصنع 100 آخرين.

كما ساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

ورغم ذلك، تعرض اللاعب لانتقادات من بعض الجماهير في الفترة الأخيرة، في ظل تراجع نتائج الفريق، وهو ما يزيد من أهمية قراره المنتظر بشأن مستقبله.