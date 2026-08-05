إبراهيم حسن: كاف مطالب بالنظر في أجندة التوقف الدولي المقبل

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 22:08

كتب : محمد جمال

إبراهيم حسن - منتخب مصر

طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة النظر في مواعيد الأجندة الدولية للتوقف المقبل.

وتقام تصفيات كأس إفريقيا 2027 بين شهري سبتمبر ومارس المقبلين.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في بيان مرسل للصحفيين: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مطالب بإعادة النظر في أجندة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، على أن تُقام المباريات الودية في بداية المعسكر، ثم تُلعب مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027".

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وأضاف "كاف قرر لأول مرة تمديد معسكري سبتمبر وأكتوبر ليقام خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، على أن يتخللهما مباراتان في التصفيات ومباراة ودية. في السابق، كانت التوقفات الدولية للمباريات الرسمية فقط، ولم تكن تتجاوز 9 أيام، بينما سيستمر المعسكر المقبل 17 يوما".

وأتم تصريحاته "من الأفضل أن تبدأ المنتخبات التوقف الدولي بالمباريات الودية، ثم تخوض المباريات الرسمية، لأن ذلك سيكون أفضل من الناحيتين البدنية والفنية، وليس العكس".

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقام بطولة إفريقيا 2027 في 3 دول وهى: أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ويتواجد منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا ضمن مجموعة تضم منتخبات: أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

منتخب مصر إبراهيم حسن
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