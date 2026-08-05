تقارير تركية: نونيز يقترب من طرابزون.. بعد اتفاق مبدئي على تحمل 40% من راتبه

يواصل نادي طرابزون سبور تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع محمد صلاح.

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ويسعى النادي التركي لضم مهاجم جديد بجانب لاعب وسط مدافع، في إطار خطة الإدارة لتقوية الفريق بعناصر قادرة على تقديم إضافة فورية.

وبحسب ما ذكرته تقارير تركية مختلفة، فإن داروين نونيز مهاجم ليفربول السابق والمنتقل إلى الدوري السعودي، يعد أبرز الأسماء المطروحة حاليا على طاولة طرابزون.

ويتفاوض نادي طرابزون على ضم نونيز على سبيل الإعارة من الهلال السعودي.

وأشار التقرير إلى أن هناك موافقة مبدئية على الصفقة مقابل تكفل النادي التركي بنحو 40% من راتب نونيز.

ولا تزال المفاوضات جارية بين النادي واللاعب، ويراهن طرابزون على انضمام محمد صلاح الذي قد يقرب اللاعب أكثر للانضمام رفقة زميله السابق في ليفربول.

اللاعب كان قد انتقل الموسم الماضي مقابل 54 مليون يورو إلى السعودية، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر ويرغب في استعادة مستواه.

وكان طرابزون قد صرف النظر عن التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بالحالة البدنية والفنية للاعب خلال الفترة الأخيرة.

كما يدرس النادي تدعيم خط الوسط بلاعب في مركز 6، إلى جانب تدعيم الهجوم خلال الأيام المقبلة.