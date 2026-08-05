رئيس طرابزون سبور: جماهيرنا أظهرت للجميع كيف يكون استقبال نجم عالمي

عبر إرتوجرول دوجان رئيس طرابزون سبور التركي عن سعادته بالتعاقد مع محمد صلاح قادما من ليفربول، وأكد أن هدفه الأساسي هو اهداء جماهير فريقه لاعبا عالميا.

محمد صلاح النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وأعلن طرابزون سبور عن بدء المفاوضات مع محمد صلاح بالأمس الثلاثاء تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة (طالع التفاصيل).

وقال إرتوجرول في تصريحات للصحفيين: "أشكر جماهيرنا التي حضرت إلى هنا".

وواصل "محمد صلاح نجم عالمي، وجماهيرنا أظهرت للجميع كيف يكون استقبال نجم عالمي".

وأردف "لم يكن هدفي من التعاقد مع محمد صلاح هو تلقين الآخرين درسا".

وأتم "هدفي هو إهداء جماهير طرابزون سبور نجما عالميا".

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله مطار اسطنبول إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.