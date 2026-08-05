محمد صلاح: لا أتذكر أنني رأيت مثل هذا الاستقبال من قبل.. وأسعى للألقاب مع الفريق

أعرب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن سعادته الغامرة باستقبال جماهير طرابزون له بعد وصوله إلى المطار تمهيدا للانضمام للفريق.

محمد صلاح النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وانضم محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

وقال محمد صلاح في تصريحات للصحفيين بعد وصوله طرابزون: "يوجد هنا 25 ألف شخص، لا أتذكر أنني رأيت شيئا كهذا من قبل في مطار".

وتابع "رؤية هذا الحب والاهتمام تجعلني أشعر بسعادة غامرة، حتى أنني أجد صعوبة في التعبير عنها بالكلمات".

واختتم صلاح تصريحاته "سعيد جدا وأتطلع إلى التدريب مع الفريق، وأسعى دائما للفوز بشيء ما أينما ذهبت، وأتمنى أن نحقق نتائج جيدة في الدوري وفي أوروبا".

ويأتي جدول مباريات طرابزون في بداية مشوار صلاح المنتظر كالآتي:

15 أغسطس - قاسم باشا × طرابزون - الجولة الأولى من الدوري التركي

20 أغسطس - طرابزون × الفائز من فرينسفاروشي المجري أو جورنيك زابرزي البولندي - الدوري الأوروبي

23 أغسطس - طرابزون × باشاك شهير - الجولة الثانية الدوري التركي

27 أغسطس - طرابزون × الفائز من فرينسفاروشي المجري أو جورنيك زابرزي البولندي - إياب المرحلة الإقصائية الدوري الأوروبي

30 أغسطس - أميد سبور × طرابزون - الجولة الثالثة الدوري التركي

6 سبتمبر - طرابزون × جنتشلربيرليجى - الجولة الرابعة الدوري التركي

13 سبتمبر - كونيا سبور × طرابزون - الجولة الخامسة الدوري التركي

17 سبتمبر - أول جولة في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حال التأهل

20 سبتمبر - طرابزون × جالاتاسراي - الجولة السادسة الدوري التركي

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي موعد حفل تقديم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعبا جديدا في الفريق.

ووصل صلاح في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى تركيا تمهيدا للانتقال بشكل رسمي إلى طرابزون سبور.

وقال طرابزون في بيان رسمي: "سيُقام حفل توقيع لاعبنا الجديد محمد صلاح في حديقة بابارا يوم غدا الخميس 6 أغسطس الساعة 7:30 مساءً".

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله مطار اسطنبول إلى تركيا.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.