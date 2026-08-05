ماتياس يايسله مدربا لـ نيوكاسل خلفا لإيدي هاو

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 21:33

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

أعلن فريق نيوكاسل يونايتد تعيين الألماني ماتياس يايسله مدربا للفريق.

ويتولى يايسله تدريب نيوكاسل خلفا لإيدي هاو الذي رحل بعد 5 سنوات مع الفريق الإنجليزي.

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ويصل يايسله البالغ من العمر 38 عاما إلى نيوكاسل بعد تجارب ناجحة مع ريد بول سالزبورج النمساوي وأهلي جدة.

في المقابل أعلن أهلي جدة انتهاء علاقته التعاقدية مع المدرب ماتياس يايسله، بعد تقدم المدرب باستقالته، على أن يلتزم بسداد قيمة الشرط الجزائي خلال المدة المحددة في العقد والبالغ بحسب التقارير الصحفية 11 مليون يورو.

وقال يايلسه عبر موقع نيوكاسل الرسمي: "يشرفني للغاية أن أصبح مدربا لنيوكاسل يونايتد، إنه أحد أكبر أندية أوروبا، ويملك تاريخا وهوية وجماهير استثنائية، وأتطلع لخوض هذه التجربة".

وواصل "عندما يتواصل معك نادٍ بحجم نيوكاسل، فإنك تتوقف للاستماع، طموحات النادي ورؤيته للمستقبل جعلت هذا القرار سهلًا بالنسبة لي".

وأردف "تابعت تطور النادي عن قرب خلال السنوات الأخيرة، ومن الواضح حجم التقدم الذي حققه".

وكشف "فرقي تعتمد على العمل الجماعي، والاجتهاد، واللعب بكثافة، والسعي للتطور يوما بعد يوم، سأقدم كل ما لدي من طاقة والتزام لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

وأتم "أرى إمكانات هائلة داخل الفريق وفي النادي بشكل عام، وأتطلع للعمل مع اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل، وسأبذل كل جهدي لتحقيق المزيد من النجاحات مع نيوكاسل".

وأوضح نيوكاسل أن يايسله سيبدأ عمله على الفور، على أن يتم الإعلان عن أعضاء جهازه الفني خلال الفترة المقبلة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت في وقت سابق أن يايسله سيوقع على عقد يمتد لمدة 4 سنوات مع نيوكاسل، ليبدأ قيادة الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم وحقق معه لقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

نيوكاسل ماتياس يايسله
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