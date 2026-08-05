جرويتر فورت يضم المصري عمر عبد المجيد

أعلن نادي جرويتر فورت الألماني تعاقده مع لاعب الوسط المصري عمر عبد المجيد.

وجاء في بيان النادي الرسمي أن العقد يمتد لعامين مع وجود خيار تمديد لموسم إضافي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد شارك مع الفريق في المباريات الودية أمام هوفنهايم وباريس إف سي وفرايبورج، قبل أن ينجح في إقناع الجهاز الفني بالحصول على عقد دائم.

وشارك عمر عبد المجيد المولود في مدينة هامبورج، بانتظام في تدريبات الفريق الأول لهامبورج، كما تواجد عدة مرات في قائمة مباريات الفريق بالدوري الألماني.

وسجل عمر عبد المجيد ظهوره الأول مع هامبورج وهو في سن 16 عاما، ليصبح أصغر لاعب يشارك بقميص النادي، عندما كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وقال عمر عبر الموقع الرسمي لنادي جرويتر فورت: "الفريق استقبلني بشكل رائع حتى عندما كنت لاعبا تحت الاختبار، كما أن ظروف العمل هنا ممتازة، لذلك أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى النادي بشكل دائم".

وأتم "أؤمن بأنني سأواصل التطور هنا، وأن الانتقال إلى جرويتر فورت هو الخطوة المناسبة في مسيرتي".

وخاض عمر عبد المجيد مع فريق هامبورج في مختلف الفئات السنية 113 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 16 آخرين.